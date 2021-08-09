Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна. ВIДЕО

На українську суддю міжнародної категорії Лідію Виноградну полилися потоки ненависті після коментаря, що суддівство під час фінального турніру з художньої гімнастики на Олімпійських іграх в Токіо було чесним.

Про це вона заявила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю всіх суддів, які були на Олімпійських іграх - вони найкращі представники нашого виду спорту, і ми поділяємо величезну підтримку і повагу один до одного (хоча ми дійсно часто обговорюємо і питаємо, чому деякі елементи враховувалися, а деякі ні, але це нормально - це діалог усього нашого гімнастичного співтовариства)", - підкреслила Виноградна.

За її словами, найбільшу ненависть у коментаторів викликає Наталія Єрьоміна і тільки тому, що вона українка.

"Начебто український паспорт автоматично підвищує прихильність до російських гімнасток. Ми цінуємо російських гімнасток, вони прекрасні гімнастки, а також поважаємо їхніх тренерів і суддів. Наталі довелося впоратися з найскладнішою роботою разом з Євою Серрано, і я впевнена, що вони обидві виконали блискучу роботу", - заявила суддя.

Вона вказала, що долю олімпійської золотої медалі в художній гімнастиці вирішила "трудність тіла".

"І це саме те, що засвідчили судді. Трудність тіла відносно легко оцінити, і в цьому не так багато "знаків питання", як в труднощах з предметами", - повідомила Виноградна. Вона розповіла, що викликала бурю гніву після коментаря з цього приводу гімнастки, бронзової медалістки Олімпіади в Ріо Анни Різатдінової.

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"Люди бажають мені смерті! Просто тому, що я вказала на проблему, що стала феноменом на цих Олімпійських іграх", - констатувала суддя.

Вона повідомила, що була коментатором під час трансляції кваліфікації з художньої гімнастики і звернула увагу на повороти, які робить ізраїльська спортсменка Ліна Ашрам.

Виноградна впевнена, що під час перегляду запису програм усіх гімнасток можна розглянути багато, але судді мають оцінити в реальному часі і виставити оцінки.

Вона знову підкреслила свою впевненість у правильності оцінок і додала до посту відео, де Ашрам виконує описаний Виноградною елемент - поворот у глибокому нахилі (penche).

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Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступала під прапором Олімпійського комітету Росії, завоювала срібну медаль Олімпійських ігор в Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві. Перемогла ізраїльтянка Ліна Ашрам.