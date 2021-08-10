"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті. ВІДЕО

У київському супермаркеті на вулиці Стальського покупець влаштувала скандал через вимоги персоналу вдягти захисну маску. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент конфлікту опубліковано в соцмережах.

"Антиковідна дисидентка в бою. Цю жінку в Сільпо (на Стальського) вже добре знає весь персонал. Кожне її відвідування закінчується скандалом. Сьогодні їй уже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її вдягати, оскільки вона "і так красива". Крики й образи сьогодні дісталися не тільки персоналу, а й відвідувачам магазину. Дама упорото вимагала законних підстав, чому її не обслуговують без маски. У підсумку: касири відмовилися її обслуговувати, а охорона викликала поліцію", - пишуть автори в коментарі до запису.

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