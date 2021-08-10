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"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті. ВІДЕО

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У київському супермаркеті на вулиці Стальського покупець влаштувала скандал через вимоги персоналу вдягти захисну маску. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент конфлікту опубліковано в соцмережах.

"Антиковідна дисидентка в бою. Цю жінку в Сільпо (на Стальського) вже добре знає весь персонал. Кожне її відвідування закінчується скандалом. Сьогодні їй уже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її вдягати, оскільки вона "і так красива". Крики й образи сьогодні дісталися не тільки персоналу, а й відвідувачам магазину. Дама упорото вимагала законних підстав, чому її не обслуговують без маски. У підсумку: касири відмовилися її обслуговувати, а охорона викликала поліцію", - пишуть автори в коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • Игорь Бех
    Хорошо дебилам.Он живут в своем мире. Где считают себя красивыми и умными.А непонимание их воспринимают как направленную к ним агрессию.
  • violator
    не дай боже така красуня приснится "Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?" - конфликт в киевском супермаркете - Цензор.НЕТ 3671
  • Шрек Баблокат
    прикинь.. рядом с нами целая страна таких дебилов.. пидороссами зовутся из страны Пидороссии..
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