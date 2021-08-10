Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок. ВIДЕО
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Українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1 Херсонської області Вікторію Панченко в США офіційно визнали генієм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.
За свій проєкт з очищення річок дівчина отримала грант в 15 тисяч доларів на навчання в університеті Нью-Йорка і бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.
Як повідомили в Facеbook-групі "Освітня асамблея", її проєкт допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.
Зокрема, за її методом чистити річки можна за допомогою тростини, яка здатна виділяти з води речовини, які її забруднюють. Школярка пропонує створити спеціальні плавальні конструкції понтонного типу і розмістити їх у воді. Це допоможе очистити річки природними способами.
Презентація проєкту Вікторії Панченко: