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Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Влада Києва звернулася в поліцію для проведення розслідування незаконних рекламних зйомок на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, ці зйомки привернули увагу тим, що під час їх проведення в кадрі використовувалися два автомобілі, які рано вранці дрифтували на Софійській площі.

"Сьогодні вранці в історичному центрі столиці - на Софійській площі - відбувалися зйомки рекламних роликів із використанням екстремальних елементів. Зокрема, автомобілі дрифтували на величезній швидкості серед пішохідної зони. Спеціальних огорож не було. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили поруч. Слідами коліс забруднено покриття історичної площі. Міська влада не давала жодних дозволів на проведення та організацію зйомок і звернулися в поліцію для розслідування інциденту", - йдеться в повідомленні КМДА.

Найімовірніше, до зйомок причетна українська реп-співачка alyona alyona. У своєму Інстаграм вона опублікувала відеозаписи, на яких зафіксовано її участь. На момент публікації новини співачка видалила ці відеозаписи зі своєї сторінки.

Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 01
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 02
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 03
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 04
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 05

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Как машина вообще завелась с этим Аленищем на борту? Дрифт на Софиевской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участиеп рэп-певицы Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 8251
  • Sashko Pavliuk
    Дрифт на жёппе. Под носом у киевского главка полиции. В центре Киева.
    Иниипёт.
    Ну для рагульни, слушающей эту бездарь ТП альёну-альёну сойдет как реклама.
  • Dietrich Berg
    І де цікаво була поліція??? Треба цій свині і її друзям тряпки в руки і нехай вимивають все що забруднили!!!
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