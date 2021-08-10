Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ. ВІДЕО

Діяльність псевдоспецслужби "ЛНР" блокували співробітники СБУ. Зокрема вона планувала теракти на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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СБУ вдалося вийти на зловмисника, який займався вербуванням українців на прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени того ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а через рік - і паспорт громадянина РФ.

За завданням кураторів із Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що розташоване на тимчасово окупованій території.

29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів - виявити.

Наразі тривають заходи з виявлення і встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

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