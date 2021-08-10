Новини Відео

Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ. ВІДЕО

6 87516
Діяльність псевдоспецслужби "ЛНР" блокували співробітники СБУ. Зокрема вона планувала теракти на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ вдалося вийти на зловмисника, який займався вербуванням українців на прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени того ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а через рік - і паспорт громадянина РФ.

За завданням кураторів із Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що розташоване на тимчасово окупованій території.

29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів - виявити.

Наразі тривають заходи з виявлення і встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    Что значит - группа блокиорвана, а агенты выявлены? Т.е. их не поймали и не арестовали, а просто узнали и пригрозили не шалить???
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Надеюсь двойных агентов из числа своих родственников они выявили на раз?
  • napalm
    Чому заблокована, а не ліквідована?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини