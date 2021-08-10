"Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі. ВІДЕО
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Реп-співачка Аlyona alyona заявила про свою непричетність до організації ранкового дрифту на Софійській площі, в результаті якого покриття площі було знівечене колесами автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, співачка записала спеціальне звернення з цього приводу та опублікувала його в своєму Інстаграм.
"Моя роль полягала лише в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині. Мене запевнили, що всі необхідні дозволи в них є, адміністрація їх надала і після завершення всього цього приїдуть клінінгові машини і все це відчистять... Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - заявила співачка.