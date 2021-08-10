Українського воїна Ярослава Семеняку поховали 10 серпня на Сумщині. ВIДЕО
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10 серпня, в селі Підлипне Конотопської об'єднаної громади Сумської області відбулася церемонія прощання з українським воїном Ярославом Семенякою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє користувач фейсбуку Геннадій Тарасенко.
Ярослав Володимирович Семеняка, 01.10.1989 року народження, уродженець села Калинівка Конотопського району, молодший сержант, військовослужбовець 58-ї окремої механізованої бригади, загинув 7 серпня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час влучення протитанкової керованої ракети в автокран, який надавав допомогу місцевим жителям з відновлення інфраструктури.
Ярослав Семеняка народився в 1989 році. Призваний за контрактом 25.06.2020 року. У нього залишилися батьки і дружина.