"Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі. ВIДЕО

Валерія Сапега розповіла пропагандистам, що співробітників КДБ на борту літака Ryanair не було, а повідомлення про бомбу нібито прислали колишні товариші Романа Протасевича.

Розмова із Сапегою стала частиною програми "Это другое" на державному телеканалі "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дівчина Протасевича розповіла, що в Греції вони були у відпустці. Крім того, Роман кілька днів фотографував лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську. Про те, хто міг надіслати електронною поштою повідомлення від імені "бойовиків ХАМАС" про те, що на борту літака закладена бомба, Сапега висловилася так: "Я не намагаюся робити будь-які припущення щодо того, хто міг дійсно це зробити, оскільки я завжди була далека від будь-яких політичних розборок. Але так, з розмов з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення".

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Вона також заявила, що на борту літака нібито не було співробітників КДБ Білорусі.

"Напевно, після того, як історія саме зі мною закінчиться, мені знадобиться ще якийсь час, щоб усвідомити і зробити якийсь розумний і тверезий висновок, дати якусь оцінку. Зараз я не роблю ніяких оцінок", - додала дівчина .

Сапега сказала, що почувається "краще, ніж в перші дні", а ведуча зазначила, що Софія "маж добрий вигляд".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.