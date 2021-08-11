"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - колишній посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському. ВІДЕО
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Колишній посол Азербайджану в Швейцарії, Білорусі, Пакистані та Молдові Ісфандіяр Вагабзаде назвав росіян "свинями, які смердять на весь світ" і пообіцяв подарувати російському політикові Володимиру Жириновському намордник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це азербайджанський дипломат сказав у спеціальному відеозверненні до Жириновського, яке опубліковано в соцмережах.
МЗС Азербайджану не став коментувати інцидент і відзначив, що пан Вагабзаде був звільнений з міністерства в 2016 році "за недоліки в діяльності", і тепер не представляє ні міністерство, ні будь-який інший державний орган.
Раніше Вагабзаде був послом Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані.