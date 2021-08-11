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"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - колишній посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському. ВІДЕО

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Колишній посол Азербайджану в Швейцарії, Білорусі, Пакистані та Молдові Ісфандіяр Вагабзаде назвав росіян "свинями, які смердять на весь світ" і пообіцяв подарувати російському політикові Володимиру Жириновському намордник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це азербайджанський дипломат сказав у спеціальному відеозверненні до Жириновського, яке опубліковано в соцмережах.

МЗС Азербайджану не став коментувати інцидент і відзначив, що пан Вагабзаде був звільнений з міністерства в 2016 році "за недоліки в діяльності", і тепер не представляє ні міністерство, ні будь-який інший державний орган.

Раніше Вагабзаде був послом Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Красава. Дещица ставит лайк 👍👍👍.
    "Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому - Цензор.НЕТ 9354
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    от бачите, московити, а ви кажете, що ми до вас упереджені
  • Рома Маестро
    "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 8991
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