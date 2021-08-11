Ранковий артобстріл Новоселівки Другої: поранений український воїн, прокуратура відкрила кримінальне провадження. ВIДЕО

У Донецькій області ворожий обстріл селища, в ході якого загинув місцевий житель, кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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Повідомляється, що під процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2021 року, з 05:50 до 06:50, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили масштабний артилерійський обстріл мирного селища Новоселівка друга Покровський району Донецької області.

17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено 38-річного військовослужбовця.

Крім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку по вул. Степова, на якому у цей момент перебував 86-річний мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що нині тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини зазначеної події і особи, причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування триває.