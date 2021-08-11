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Ранковий артобстріл Новоселівки Другої: поранений український воїн, прокуратура відкрила кримінальне провадження. ВIДЕО

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У Донецькій області ворожий обстріл селища, в ході якого загинув місцевий житель, кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Повідомляється, що під процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2021 року, з 05:50 до 06:50, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили масштабний артилерійський обстріл мирного селища Новоселівка друга Покровський району Донецької області.

17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено 38-річного військовослужбовця.

Крім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку по вул. Степова, на якому у цей момент перебував 86-річний мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти. ФОТОрепортаж

Зазначається, що нині тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини зазначеної події і особи, причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування триває.

Ранковий артобстріл Новоселівки Другої: поранений український воїн, прокуратура відкрила кримінальне провадження 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Когда уже на зелю заведут дело, за то что приказал просто перестать стрелять? Про наступление и открывание огня первыми я вообще молчу Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 5547
  • 5 копійок
    Вовка, ти ж нахвалявся що припиниш війну, а сам наживаєшся на ній. ЗЕбарига.
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    Патамушта лаптєстан не купуватиме його серіали.
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