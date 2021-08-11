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У Києві стартувало відновлення "Стіни пам'яті" - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за "невідповідність соцреалізму". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 11 серпня, в Києві стартували роботи з відновлення Стіни Пам'яті - монументальної серії горельєфів авторства Ади Рибачук і Володимира Мельниченка на Байковій горі. У 1982 році радянська влада залила шаром бетону ці знамениті горельєфи, які є наймасштабнішим твором українського монументального мистецтва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Спочатку для "пожвавлення" барельєфів робітники повинні відбійним молотком знести зовнішній шар бетону. Потім - зрізати металеву сітку. Третій етап - найважчий: потрібно видалити залишки "зайвого" бетону, не пошкодивши при цьому барельєф. Відновлене зображення потрібно пофарбувати, як було заплановано художниками спочатку.

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Фігури, втілені на Стіні пам'яті, повинні були підтримати і втішити тих, хто прийшов попрощатися зі своїми близькими. Адам і Єва, людина і звір, Ікар і Прометей, війна і мир - теми, які супроводжують людство із самого початку.

Художники-монументалісти Ада Рибачук і Володимир Мельниченко працювали над композицією 13 років - із 1968 по 1981 роки. Горельєф був довжиною 213 метрів і висотою від 4,5 до 16 метрів. Загальна площа - дві тисячі квадратних метрів. У 1982 році, коли Стіна була майже готова, радянська влада поховала горельєфи під шаром бетону, як такі, що не відповідали принципам соціалістичного реалізму. Протягом трьох місяців на майже готову композицію вилили 300 самоскидів цементного розчину.

У 1992 році Мінкульт, Державний комітет із будівництва та архітектури і Рада Спілки архітекторів засудили акт вандалізму, скасували всі рішення про ліквідацію пам'ятника і рекомендували відновити горельєфи.

У 2018 році було розпочато відкриття композиції "Оборона Вітчизни": тоді вдалося розчистити 6 кв. м. Зараз планується розкрити всю фігуру жінки, яка сурмить у горн, закликаючи встати на захист країни під час війни.

"Ця ініціатива нарешті явить Україні та світу втрачений шедевр і тим самим запустить процес відновлення колективної пам'яті", - заявили організатори заходу.

У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 01

Горельєф під час створення. Архівне фото

У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 02

Один зі співавторів Стіни пам'яті Володимир Мельниченко.

У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 03
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 04
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 05
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 06
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 07
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 08
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 09
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 10
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 11
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 12
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 13
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 14
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 15
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 16
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 17
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 18
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 19
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 20
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 21
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 22
У Києві стартувало відновлення Стіни памяті - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за невідповідність соцреалізму 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Игорь Бех
    Глянул - офигел... Вот же уроды краснопузые ! Да это не хуже Гауди по задумке и сложности.Сразу виден индивидуализм и гениальность художника. Не ожидал ,что в Украине на такое способны. Все выхолощено на данный момент. А это очень трудно возрождать.На Западе все прогрессивное получается благодаря свободе выбора и духа.
  • Привет
    13 лет создавалась эта композиция...с 1967 по 1981...и уже через год...в 1982 коммуняки все залили бетоном..скоты..
  • Злой Пенсионер
    Как ни дорого,но нужное дело.
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