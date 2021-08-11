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"Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі. ВIДЕО

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В ніч з 10 на 11 серпня екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" продовжили операції з пожежогасіння лісових пожеж в Туреччині. В результаті проведеної роботи були повністю ліквідовані пожежі в районі Дерекьой, що в 15 км від курортного Бодрума, на південному заході країни.

Про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії "Українські вертольоти",  інформує Цензор.НЕТ.

"Силами тільки чотирьох вертольотів авіакомпанії в ніч з 10 на 11 серпня були ліквідовані лісові пожежі в районі населеного пункту Дерекьой провінції Мугла. Під час проведення операції було здійснено 84 скидання води загальною масою 252 тонни. Забір води здійснювався з Егейського моря", - повідомили в авіакомпанії " Українські вертольоти".

Контроль за польотами здійснювала спеціальна група від міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Інші вертольоти, крім українських, в цієї операції не були задіяні. Пожежі були повністю ліквідовані.

Як відомо, чотири вертольоти авіакомпанії "Української вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи президента України надати допомогу у гасінні пожеж, та базуються в аеропорту міста Испарта. Для виконання завдань з пожежогасіння біля Бодрума вчора був здійснений 1,5 годинний переліт, після чого на світанку екіпажі повернулися до Испарти.

Операції з пожежогасіння вночі в умовах гірської місцевості проводяться в Європі вперше.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
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  • Senator S 01a656ec
    На утро 11 августа на РАБссии площадь пожаров увеличилась до 9 миллионов гектаров леса...,вчера было 7...мировой рекорд Путлера...площадь возгорания равна двум Бельгиям... "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары - Цензор.НЕТ 2187
  • Andy Jumeirach
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