Новини Відео

Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 52131
11 серпня з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу "Антарес", перший ступінь якої виготовлено ​​в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Ракета-носій Антарес з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA 01

Ракета-носій вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

Розробником основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares виступило КБ "Південне", виготовило її ВО ПМЗ спільно з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та іншими.

Ракета-носій Антарес з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA 02

Читайте також: Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера"

З 2013 року ракета-носій "Антарес" здійснила вже 14 успішних стартів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Al Makarski
    Ракета-носитель "Антарес" с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA - Цензор.НЕТ 1265

  • Володимир Сливка
    Та порсто собаку було шкода.
  • Igor Butenko 2bccf522
    У нас он был, назывался Sea Launch но его угробили касабы из за того, что они участвовали в проете - есть доказанные следствием диверсии со стороны рф, кроме того они на это проект сознательно поставляли 3-ю ступень, которая всегда отказывала. Проект в итоге закрыт.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини