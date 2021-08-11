Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
5 52131
11 серпня з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу "Антарес", перший ступінь якої виготовлено в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Ракета-носій вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.
Розробником основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares виступило КБ "Південне", виготовило її ВО ПМЗ спільно з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та іншими.
З 2013 року ракета-носій "Антарес" здійснила вже 14 успішних стартів.