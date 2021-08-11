Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сильні зливи затопили північну частину країни. Одна людина зникла безвісти, як мінімум 13 - постраждали. Влада евакуює місцевих жителів вертольотами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання "Daily Sabah".

Повінь у Туреччині зачепила північну (чорноморську) частину країни. За останні два дні постраждали дві провінції - Бартин і Синоп.

Безвісти зникла 85-річна жінка - її забрало потоком води.

Управління з управління стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями (AFAD) повідомило, що 13 осіб зазнали поранень унаслідок обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.

У Бартині паводкові води затопили безліч будинків і підприємств, змітаючи автомобілі з доріг. В Улуському районі обвалилася частина дороги, коли бульдозери пробиралися через повеневі води, щоб врятувати 20 осіб, які опинилися в пастці у своїх будинках.

Велику кількість людей, що застрягли в місцях, охоплених повеневими водами, було евакуйовано вертольотами.

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