Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання "Daily Sabah".
Повінь у Туреччині зачепила північну (чорноморську) частину країни. За останні два дні постраждали дві провінції - Бартин і Синоп.
Безвісти зникла 85-річна жінка - її забрало потоком води.
Управління з управління стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями (AFAD) повідомило, що 13 осіб зазнали поранень унаслідок обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.
У Бартині паводкові води затопили безліч будинків і підприємств, змітаючи автомобілі з доріг. В Улуському районі обвалилася частина дороги, коли бульдозери пробиралися через повеневі води, щоб врятувати 20 осіб, які опинилися в пастці у своїх будинках.
Велику кількість людей, що застрягли в місцях, охоплених повеневими водами, було евакуйовано вертольотами.