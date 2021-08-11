Новини Відео

Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 65213
Сильні зливи затопили північну частину країни. Одна людина зникла безвісти, як мінімум 13 - постраждали. Влада евакуює місцевих жителів вертольотами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання "Daily Sabah".

Повінь у Туреччині зачепила північну (чорноморську) частину країни. За останні два дні постраждали дві провінції - Бартин і Синоп.

Безвісти зникла 85-річна жінка - її забрало потоком води.

Управління з управління стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями (AFAD) повідомило, що 13 осіб зазнали поранень унаслідок обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.

У Бартині паводкові води затопили безліч будинків і підприємств, змітаючи автомобілі з доріг. В Улуському районі обвалилася частина дороги, коли бульдозери пробиралися через повеневі води, щоб врятувати 20 осіб, які опинилися в пастці у своїх будинках.

Велику кількість людей, що застрягли в місцях, охоплених повеневими водами, було евакуйовано вертольотами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей. ВIДЕО

Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней 01Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней 02
Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней 03
Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней 04
Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней 05

Топ коментарі

  • multissstar .
    единственная тварь на Земле это человек, если долго срать на экологию, то ответка будет жесткой
  • Оберст Шмидт
    Вам не угодишь... Позбувшись пожеж Туреччина тепер страждає від повеней - Цензор.НЕТ 7594
  • Andrew Jackson
    Один, не найбільший вулкан може за тиждень так нас*ати на екологію,що людство за 200 років не справилося б.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини