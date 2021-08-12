Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це спортсменка заявила під час пресконференції.
"Після змагань всі за традицією привітали одна одну, і в цьому не було якоїсь політичної позиції. І тим паче я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями", – сказала Магучіх.
Спортсменка додала: "Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені".
Магучіх також нагадала, що з 2017 року представляє Україну на міжнародних змаганнях і підіймає український прапор.
"У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує – це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішою", - додала вона.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.