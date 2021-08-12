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Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції. ВIДЕО

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше прокоментувала своє фото з суперницею з Росії, через яке розгорівся скандал. Спортсменка заявила, що в її діях не було ніякого політичного підтексту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це спортсменка заявила під час пресконференції.

"Після змагань всі за традицією привітали одна одну, і в цьому не було якоїсь політичної позиції. І тим паче я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями", – сказала Магучіх.

Спортсменка додала: "Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені".

Магучіх також нагадала, що з 2017 року представляє Україну на міжнародних змаганнях і підіймає український прапор.

"У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує – це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішою", - додала вона.

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Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Топ коментарі

  • Палиця Василь
    мало б бути гидко стояти поруч з ворогом і окупантом!
  • Eispickel
    Этот опыт она должна была получить до Олимпиады...
    Веть на игра полетела куча тренеров и чиновников-дармоедов,
    которые прекрасно знают что русня спецом подстрекает своих
    мельдониеносцев вешаться на шею украинским спортсменам...
    а потом пропагандоны устраивают истерики мы "адиннарод!"...
    Так почему все эти взрослые умудренные опытом тренеры и чиновники,
    не довели до спрстменов что возможны такие провокации?
  • Виктор Гончарук
    Можно было сказать проще-"Граждане украинцы,я дура..."
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