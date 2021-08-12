У таборі на Хмельниччині дітям вмикали радянські пісні, вихователів звільнили. ВIДЕО

Місцевий "ді-джей" і жінка, що називала себе "головною піонервожатою", розважали дітей піснями російських реперів Басти і Моргенштерна, а коли дорослі висловили невдоволення - увімкнули "Катюшу" і "День перемоги".

Інцидент стався в таборі "Чайка" в с. Головчинці Хмельницької області. Про нього розповіла в фейсбуці волонтерка "Пласту" Леся Іващенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жінка розповіла, що табір "пластунів" в цьому році відбувається у розважальному центрі "Берег надії", який ділить територію з дитячим табором "Чайка". За її словами, вона тиждень намагалася переконати співробітників табору не включати на повну гучність музику Басти і Моргенштерна.

"А потім ми почули "Катюшу", "День пабєди" і спробували з‘ясувати що взагалі відбувається. У відповідь на розмову прибули дві дами, прізвищ ми не знаємо. І тоді ми дізнались, що наша програма націоналістична, а у них діти "не такі", що то діти просять "ставити" пісні заборонених виконавців, що "А ви що не святкуєте дєнь пабєди? (Ото дикі )" і що "ви відпочиваєте і нам та нашим дітям відпочивати не заважайте". І ще багато-багато чого", - написала жінка.

Також, за словами Іващенко, співробітники табору скаржилися, що включали б українські пісні, але "на жаль, немає якісної української музики".

У коментарі ТСН.ua начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Анастасія Ярова повідомила, що співробітники табору, які включали дітям радянську і російську музику, вже звільнилися з роботи.

"Вчора ж ввечері працівники департаменту виїжджали в цей табір. І дійсно працівники, причетні до цього інциденту, написали заяви на звільнення. У них взяті пояснення, і вони цього ж дня покинули табір", - пояснила Ярова.

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