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У таборі на Хмельниччині дітям вмикали радянські пісні, вихователів звільнили. ВIДЕО

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Місцевий "ді-джей" і жінка, що називала себе "головною піонервожатою", розважали дітей піснями російських реперів Басти і Моргенштерна, а коли дорослі висловили невдоволення - увімкнули "Катюшу" і "День перемоги".

Інцидент стався в таборі "Чайка" в с. Головчинці Хмельницької області. Про нього розповіла в фейсбуці волонтерка "Пласту" Леся Іващенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка розповіла, що табір "пластунів" в цьому році відбувається у розважальному центрі "Берег надії", який ділить територію з дитячим табором "Чайка". За її словами, вона тиждень намагалася переконати співробітників табору не включати на повну гучність музику Басти і Моргенштерна.

"А потім ми почули "Катюшу", "День пабєди" і спробували з‘ясувати що взагалі відбувається. У відповідь на розмову прибули дві дами, прізвищ ми не знаємо. І тоді ми дізнались, що наша програма націоналістична, а у них діти "не такі", що то діти просять "ставити" пісні заборонених виконавців, що "А ви що не святкуєте дєнь пабєди? (Ото дикіУ таборі на Хмельниччині дітям вмикали радянські пісні, вихователів звільнили 01)" і що "ви відпочиваєте і нам та нашим дітям відпочивати не заважайте". І ще багато-багато чого", - написала жінка.

Також, за словами Іващенко, співробітники табору скаржилися, що включали б українські пісні, але "на жаль, немає якісної української музики".

У коментарі ТСН.ua начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Анастасія Ярова повідомила, що співробітники табору, які включали дітям радянську і російську музику, вже звільнилися з роботи.

"Вчора ж ввечері працівники департаменту виїжджали в цей табір. І дійсно працівники, причетні до цього інциденту, написали заяви на звільнення. У них взяті пояснення, і вони цього ж дня покинули табір", - пояснила Ярова.

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    в то время когда оккупанты детей учат ненавидеть Украину и все украинское, какие то кацапы в Украине учат детей тому же.
  • Иван Иван 31509c93
    вы сами виноваты, что ваши дети живут в рашкованском информационном пространстве.
    нужно переводить язык на латиницу и углубленно преподавать в школе английский язык
  • Підлога Маккартні
    В Раде тоже есть свой местный диджей: Дэвид Агрохимия В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 9029
    В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 8644
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