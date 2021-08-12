Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".
Першими про 12 постраждалих повідомили Telegram-канали, після цю інформацію підтвердили екстрені служби і співробітники лікарні швидкої допомоги.
Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на джерело в службах транспортного нагляду, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання. "За попередніми даними, в автобусі виявився несправний один з балонів, встановлених на даху. Стався витік і пролунав вибух", - пишуть вони.
При цьому, за даними Telegram-каналів, водій автобуса заявив співробітникам МНС, що його транспортний засіб не обладнано газовими балонами. На місце прибули співробітники ФСБ.
Як розповів віцегубернатор Воронезької області Сергій Соколов, версія теракту поки не розглядається. "Поки ніщо не вказує на те, що це міг бути теракт", - сказав він.