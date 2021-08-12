Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн. ВIДЕО

Віцемера Миколаєва і директора Департаменту житлово-комунального господарства міськради Сергія Коренєва заарештували на 60 діб з можливістю внесення застави в 3 мільйони 518 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція засідання велася на каналі ВАСУ в YouTube.

Прокурор САП Сергій Козачина наполягав на запобіжному заході у вигляді утримання під вартою під заставу розміром в 22 мільйои 700 тисяч гривень з урахуванням вже обраних заходів щодо Марини Лозовенко і Олександра Брижатого.

Сторона захисту віцемера заперечила, що Сергій Коренєв має "бездоганну репутацією" і жодного разу раніше не порушував закон, а співробітники НАБУ надають справі "громадський резонанс і негативний імідж".

В результаті суд вирішив частково задовольнити клопотання прокурора і обрав Сергію Коренєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 жовтня 2021 року з можливістю внесення 3 мільйонів 518 тисяч 500 гривень застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних засобами під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

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