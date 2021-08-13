"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років. ВIДЕО

Псковський районний суд визнав винними в збуті наркотиків колишніх активістів "Відкритої Росії" (однойменні організації визнані в Росії небажаними), подружжя Артема і Лію Милушкіних. Йому призначили 11 років колонії суворого режиму, їй - 10,5 років колонії з відстрочкою до 2024 року (у пари двоє маленьких дітей).

Під час оголошення вироку Милушкін почав ламати лавки в клітці для підсудних. Про це пише Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

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Страшное видео на самом деле. Бессильная ярость – всё что у людей в России осталось. Муж экс-координатора псковской "Открытки" Артем Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет. Жене дали 10,5 лет с отсрочкой на три. pic.twitter.com/i9QUIa5hLp — Роман Попков (@romanpopkov1) August 12, 2021

"Зовсім не смішне відео. Безсила лють - все, що у людей в Росії залишилося. Чоловік екскоординаторки псковської "Відкритої Росії" Артем Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років. Дружині дали 10,5 років з відстрочкою на три", - зазначає він.

Артема і Лію Милушкіних затримали за підозрою в збуті наркотиків в січні 2019 року. Їх звинувачують у збуті великої партії наркотиків. Артему також закидають організацію серії підпалів. У справі є ще двоє обвинувачених, які, за версією слідства, брали участь в підпалах за завданням Милушкіна. Звинувачення проти активістів будувалося на свідченнях поліцейського агента Станіслава Павлова, на суді повідомлялося про його наркозалежність. Павлов відбуває термін за зберігання наркотиків, пише ВВС.

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Прокурор просив суд засудити Милушкіна до 16 років колонії суворого режиму, а його дружину - до 12 років колонії загального режиму.

За версією слідства, 14 січня 2019 року Милушкін під час контрольної закупівлі збув 2,19 грами амфетаміну покупцеві під псевдонімом "Денис", а його дружина Лія через кілька днів продала 4,69 грами амфетаміну покупцеві під псевдонімом "Оля".

Подружжя наполягали на своїй невинуватості. Артем Милушкін стверджував, що перед затриманням поліцейські обіцяли підкинути йому наркотики.

"Це замовна політична справа. Я не вважаю себе винним. Наркотики не продавав. Я організовував мітинги, мені обіцяли підкинути наркотики", - говорив Милушкін на суді із запобіжного заходу у січні 2019 року.

Видання "Псковська губернія" писало, що за результатами обшуку в будинку Милушкіних і в змивах з рук подружжя наркотиків виявлено не було, а єдиними доказами їхньої вини в справі є свідчення свідків.

Подружжя вважають, що свідки їх обмовили.

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Лія Милушкіна в своєму заключному слові заявила, що співробітники псковського центру "Е" пропонували їй обмовити активістку "Відкритої Росії" Анастасію Шевченко.

У 2017 році Генпрокуратура визнала "небажаними" кілька зарубіжних організацій бізнесмена Михайла Ходорковського. Це призвело до масових переслідувань російських активістів "Відкритої Росії".