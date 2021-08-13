У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк. ВIДЕО

Нардеп (СН) і олімпійський чемпіон Жан Беленюк розкритикував українських спортивних чиновників, які використовують поїздки на міжнародні спортивні змагання для власних розваг.

Свою заяву Беленюк зробив, коментуючи скандал, коли спортсменку з України залишили на Олімпійських іграх в Токіо без тренера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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Він нагадав, що відправив за цим фактом звернення до Міністерства молоді та спорту для з'ясування складу делегацій чиновників і функціоналу кожного делегата.

"У нас, на жаль, є погана звичка, коли деякі чиновники сприймають такі заходи, як Олімпійські ігри, як можливість за бюджетні кошти поїхати в якусь країну, подивитися змагання, поїсти закордонні страви і відпочити і не ставлять в пріоритет потреби спортсменів", - заявив олімпійський чемпіон.

Аналогічна ситуація, за його словами, сталася на Олімпіаді в Токіо, коли українську спортсменку не почули й не взяли на змагання її тренера.

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"У даній ситуації вона зайняла 5-е місце, ми будемо розбиратися в ситуації. Головний тренер, який формує команду зі стрибків з жердиною, її не почув, на жаль, і ми всі побачили цю емоційну промову зі сльозами", - зазначив спортсмен.

Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко після свого виступу в Токіо, де вона посіла п'яте місце, розплакалася під час інтерв'ю і заявила, що могла б виступити краще, якби на Олімпіаду взяли її особистого тренера. Міністр Вадим Гутцайт пояснив, що на 100% спортсменів, згідно з вимогою МОК, можна включити лише 50% персоналу: особистих тренерів, лікарів, масажистів і психологів. Хто увійде до списків - вирішує федерація з кожного виду спорту.