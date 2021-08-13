Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків. ВIДЕО
68 15179
Відомий український гонщик-рекордсмен Сергій Малик встановив рекорд швидкості на електромотоциклі під час змагань у США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекордний результат 172,61 км/год був зафіксований на фестивалі Bonneville Speed Week 2021.
"Це найскладніший рекорд, який у мене взагалі був. Все в останній момент: три спроби, три рекордні кваліфікації", - сказав Малик після рекордного заїзду.
Відео Naftozavr