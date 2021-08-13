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Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків. ВIДЕО

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Відомий український гонщик-рекордсмен Сергій Малик встановив рекорд швидкості на електромотоциклі під час змагань у США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекордний результат 172,61 км/год був зафіксований на фестивалі Bonneville Speed Week 2021.

"Це найскладніший рекорд, який у мене взагалі був. Все в останній момент: три спроби, три рекордні кваліфікації", - сказав Малик після рекордного заїзду.

Відео Naftozavr

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Топ коментарі

  • MausMike
    Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков - Цензор.НЕТ 5258
  • Африкан_Свиридович
    Малик - реально людина-легенда, про яку на жаль у нас мало знають. Це ж не перший його світовий рекорд, у нього всього 40+ українських і світових рекордів. А ще він чемпіон України з автогонок, а ще мотопробіг через всю Європу здійснив. А ще він волонтер для АТО (за це має звання Народний герой України) і зібрав кошти на встановлення кількох пам'ятників...
  • Александр Лихошва
    Да, расскажи ему там какие правила на фестивале в соленой пустыни, а то поехал и не знает ))
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