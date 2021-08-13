Білецький кличе людей на протест під ОП

Національний Корпус збирається вийти на протестну акцію до Офісу Президента 14-го серпня, о 13.00.

Про це заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"З місяця в місяць ця влада просуває ідеї капітуляції та здачі, але весь час зустрічає опір. Зеленський, як йому здається, вивчив ці уроки та перед спробою чергової здачі національних інтересів він вирішив масштабно зачистити ветеранське, патріотичне, пасіонарне українське середовище", - говорить Білецький.

З аналогічною заявою також виступив ряд ветеранських та патріотичних організацій, зокрема партія "Свобода", "Рух ветеранів України", "Державницька ініціатива Яроша", "Автомайдан" та інші: "Враховуючи ту загрозливу ситуацію, яку ми бачимо сьогодні - загрозливу в першу чергу для безпеки нашої держави - ми закликаємо всі українські національні сили до гуртування задля недопущення капітуляції України".