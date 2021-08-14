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Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Колона мітингувальників Нацкорпусу прийшла на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, тут мітингувальники планують закінчити сьогоднішню акцію. Однак, за їхніми словами, найближчим часом вони мають намір знову провести подібні заходи. Тут вони також озвучили свої вимоги.

Мітингувальники кидали димові шашки і фаєри на прибудинкову територію.

Зараз перед мітингувальниками виступають активісти.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, в квартирі на Грушевського Зеленський буває лише час від часу.

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Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 01
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 02
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 03
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 04
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 05

Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 06
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 07
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 08
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 09
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 10
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 11
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 12
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 13
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 14
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 15
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 16
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 17
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 18
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 19
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 20
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 21
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 22
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 23

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук

Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Скажите этим ряденым, что бубочка в этом доме последний раз был 5 лет назад.
  • vismavista
    Так они два года назад Зеленского и посадиои в кресло, под руководством Авакова и за деньги Коломойского. Шо ж теперь не так?
  • Green sheet
    Вы лучше бы пришли бы когда Меркельша приедет от Х***ла с предложением капитуляции.
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