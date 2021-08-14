Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Колона мітингувальників Нацкорпусу прийшла на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, тут мітингувальники планують закінчити сьогоднішню акцію. Однак, за їхніми словами, найближчим часом вони мають намір знову провести подібні заходи. Тут вони також озвучили свої вимоги.
Мітингувальники кидали димові шашки і фаєри на прибудинкову територію.
Зараз перед мітингувальниками виступають активісти.
Зазначимо, що за даними ЗМІ, в квартирі на Грушевського Зеленський буває лише час від часу.
ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук