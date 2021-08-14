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Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО

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Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО
Чинна влада переслідує ветеранів, щоб вони не протестували проти впровадження вимог Заходу. На думку Нацкорпусу, для України це стане капітуляцією.

Про це сьогодні під час акції "Зупинимо капітуляцію" заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви президента Володимира Зеленського про патріотизм є всього лише "трьопом", а на самого главу держави зараз йде потужний тиск з боку Заходу.

"Вони вимагають імплементації формули Штайнмаєра, проведення референдуму і виборів на окупованих територіях, вимагають дати воду до Криму ... Для цього потрібно притиснути тих, хто буде протистояти", - зазначив Білецький, додавши, що всіх переслідуваних владою ветеранів вони звільнять.

"Людина  визначається не своїм трьопом,  не зйомками в дешевих серіалах, а всіма вчинками, які вона робила за все життя ..." - додав він. При цьому він звинуватив Зеленського і його оточення в низці моральних проступків.

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