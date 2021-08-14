Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, на виставці, яка відбувається просто неба, зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на Євробаченні співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та видовищні місця, які варто відвідати в Україні.
Однак на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії України, зокрема російська агресія в Криму та на Донбасі.
"Ми хочемо донести європейцям і безпосередньо чехам правду про те, що сталося в 2014 році: окупація Криму, агресія на Донбасі, про нашу армію. Також ця виставка є унікальною, тому що спрямована також на чесько-українські відносини. Наприклад, про Вацлава Гавела та Україну, і про українців, які жили і живуть тут, в Чехії", - розповів виданню посол України в Чехії Євген Перебийніс.
Виставку урочисто відкрив посол України в Чехії Євген Перебийніс разом з журналістом і письменником, колишнім в'язнем російських гібридних сил Станіславом Асєєвим.
"Те, що ми сьогодні зібралися, хоч і невеликою громадою, дуже символічно, як і вся експозиція. І для тих, хто просто проходить Прагою, треба розповідати, що взагалі відбувається в нашій країні, як вона дійшла до свого 30-річчя", - розповів журналіст Станіслав Асєєв.
Виставка організована посольством України в Чеській республіці. Триватиме експозиція "30 років свободи" до 30 серпня 2021 року.