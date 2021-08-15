Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій. ВIДЕО

Під час акції "Національного корпусу" 14 серпня на Банковій від сльозогінного газу постраждав оператор телеканалу "1+1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці директор Департамету комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він так підписав опубліковане відео: "Медики підрозділу ТОР Патрульна поліція Києва надали допомогу відеооператору телеканалу "1+1", який постраждав від сльозогінного газу під час спровокованих правопорушень учасниками акції на Банковій під ОПГ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу президента, - Нацкорпус. ВIДЕО

Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Очільник МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив очільник МВС.

Також дивіться: Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО