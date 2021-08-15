Волонтери знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав у Карпатах, - ДСНС. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, одна з пошукових груп по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли живою.
"За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпатnям. Зараз хлопчика спускають", - уточнюють рятувальники.
Нагадаємо, 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия, відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.
15 серпня пошуки дитини тривали. Створено 7 пошукових груп, які обстежили місцевість по певних зонах і секторах.