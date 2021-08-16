Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан. ВIДЕО

Таліби контролюють усі райони Кабула. Вони заявили, що увійти в місто їх підштовхнули звістки про розпочаті там грабежі і насильство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, представники "Талібану" увійшли до афганської столиці ввечері 15 серпня і почали займати будівлі держустанов, зокрема і президентський палац.

"Колишній президент Афганістану залишив країну в цій складній ситуації. Всевишній повинен притягнути його до відповідальності", - написав у своєму Twitter Абдулла Абдулла, голова Ради національного примирення Афганістану.

Решта представників влади - зокрема і виконувач обов'язків глави МВС Абдул Саттар Мірзаквал - намагаються створити видимість нормального життя і кажуть, що передача влади відбуватиметься мирним шляхом. Представники талібів кажуть, що взяли ситуацію під контроль і гарантуватимуть безпеку населення.

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Але це не обнадіює жителів Кабула. Побоювання посилюються і в зв'язку з тим, що таліби звільнили сотні ув'язнених із в'язниці Пулі-Чархи, неподалік столиці, а серед них було багато членів терористичної організації Аль-Каїда. Люди кинулися в банки, щоб зняти гроші з рахунків і створити собі резерв готівки.

У результаті стрімкого наступу рух "Талібан" захопив майже весь Афганістан лише за тиждень, попри мільярди доларів, витрачені США і НАТО протягом майже двох десятиліть для оснащення афганських сил безпеки.

Канал Al Jazeera показав ексклюзивні кадри, як таліби займають президентський палац.

Представник талібів оголосив, що незабаром рух офіційно з президентського палацу в столиці Кабулі проголосить встановлення в країні ісламського емірату Афганістан.

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Столичний аеропорт Кабула залишається під міжнародним контролем і продовжує роботу. Його безпеку гарантують військові США, Великої Британії і Туреччини. Влада низки країн евакуює своїх громадян і афганців, які працювали на них. Багато хто, зокрема США, Франція і Німеччина, перевели свої посольства в аеропорт Кабула.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком загалом вивезли майже 80 осіб, в тому числі 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", - зазначив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Влада в Афганістані переходить до лідера талібів Мулли Абдули Гані Барадара. Перехідний уряд очолить ексміністр внутрішніх справ генерал у відставці Алі Ахмад Джалалі.

В ООН попереджають, що Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи і закликають сусідні країни не закривати кордони для біженців.

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Естонія і Норвегія запросили якомога швидше провести зустріч РБ ООН щодо ситуації в Афганістані, вона запланована на понеділок.