Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів. ВIДЕО
Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві аеропорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Адміністрація аеропорту закликала громадян не прибувати в повітряну гавань, "щоб запобігти грабежам і заворушенням", йдеться в заяві, яку цитують місцеві ЗМІ.
У неділю з'явилися повідомлення із посиланням на американських військових, що міжнародний аеропорт Кабула припинив приймати комерційні авіарейси.
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Раніше повідомлялося, що щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають в аеропорту Кабула. В операції також беруть участь 10 британських і 4 канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.
Західні ЗМІ передають, що на дорозі, що веде із захопленого талібами Кабула в аеропорт, помічені армійські позашляховики "Хамви" з бойовиками, чути періодичну перестрілку, в небі літають вертольоти.
Як випливає з викладених очевидцями в соцмережах відеокадрів, у самому міжнародному аеропорту панує хаос. Будівля і льотне поле заповнені натовпами людей, які намагаються потрапити на літаки, що відлітають.
Периметр аеропорту перебуває під щільною обороною американських військ. Там приблизно 3 тис. військовослужбовців США, а також 600 британських.