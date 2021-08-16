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Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів. ВIДЕО

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Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая призупиняє виконання цивільних рейсів.

Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві аеропорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Адміністрація аеропорту закликала громадян не прибувати в повітряну гавань, "щоб запобігти грабежам і заворушенням", йдеться в заяві, яку цитують місцеві ЗМІ.

У неділю з'явилися повідомлення із посиланням на американських військових, що міжнародний аеропорт Кабула припинив приймати комерційні авіарейси.

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Раніше повідомлялося, що щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають в аеропорту Кабула. В операції також беруть участь 10 британських і 4 канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.

Західні ЗМІ передають, що на дорозі, що веде із захопленого талібами Кабула в аеропорт, помічені армійські позашляховики "Хамви" з бойовиками, чути періодичну перестрілку, в небі літають вертольоти.

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Як випливає з викладених очевидцями в соцмережах відеокадрів, у самому міжнародному аеропорту панує хаос. Будівля і льотне поле заповнені натовпами людей, які намагаються потрапити на літаки, що відлітають.

Периметр аеропорту перебуває під щільною обороною американських військ. Там приблизно 3 тис. військовослужбовців США, а також 600 британських.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Через пару недель можно будет его совсем закрыть и разбомбить.
    Мракобесам не нужно международное сообщение. Да и никому не нужно воздушное сообщение с мракобесами.

    Средневековье должно быть полным.
  • violator
    в последнее время принято ругать американцет за то что происходит в Афганистане . но если немного окунуться в историю то мы выясним что в середине 20-го века Афганистан был хоть и не самым спокойным государтвом в Азии но в общем то вполне стабильным . обвал в гражданскую войну произошел после свержения короля и особенно после так называемой саурской революции устроенной афганскими коммунистами . появились моджахеды а потом и более радикальные талибы . то есть то что мы видим это результат идиотской политики СССР по устроению коммунизма в странах совершенно не желающих принимать такое счастье
  • Сергей Власов 3b6cd1e1
    Sergey Naumovich

    23 ч. ·

    Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

    А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

    1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

    2) радарні системи,

    3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

    4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

    Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

    Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
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