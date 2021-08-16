Новини Відео

Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний". Ексклюзивне ВІДЕО

8 77381
Служба безпеки України вилучила кокаїн, який прибув в український порт "Південний" з Латинської Америки.

Цензор.НЕТ отримав у своє розпорядження ексклюзивне відео процедури вилучення наркотиків.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року оперативники спецслужби в морському торговому порту "Південний" у двох контейнерах з фруктами, які прибули з Еквадору, в ході поглибленого митного огляду виявили 50 брикетів з високоякісним кокаїном.

Вартість такої партії кокаїну на "чорному ринку" становить 5-10 млн доларів США. Нагадаємо, що на початку серпня цього року спецслужбовцями в порту "Південний" було вилучено аналогічну партію кокаїну вагою близько 60 кг і затримані організатори його контрабандного ввезення в Україну.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Топ коментарі

  • Саша Киев
    Звідки інфа що він високоякісний? Хто робив дегустацію та оцінював? І за якими якостями?
  • Владимир Иванец
    С минуты на минуту ОПа взорвется фонтаном феерических идей строительства подводных дорог, университета именя себя, любимого, ледовых арен на базе Ан-225 Мрия, Дисней-лендов в каждом селе, космодромов в центре каждого областного центра, экспедиций в далекий космос для добычи алмазов триллионами тонн, получения субатомной энергии из черных дыр.
    Всегда такая херня совпадала с конфискацией партий кокса. Совпадет и в этот раз. Ждем воодушевленного видосика.
  • Porol ferton
    Зеля опрокинул своего дилера
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини