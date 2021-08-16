Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі. ВIДЕО

У гірському селі біля грузинського міста Ніноцмінда понад 500 овець убило ударом блискавки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, збитки від загибелі овець становлять майже 62 тис. доларів. Тварин спалять на місці, оскільки спустити з гір таку кількість туш неможливо.

В адміністрації Ніноцмінда повідомили, що для отримання компенсації фермеру тепер потрібно надати висновок фахівців про причини загибелі цілої отари.

"Ми не чули, щоб через грозу могло загинути стільки овець. Звичайно, мерія надасть підтримку, але для початку сам фермер має принести висновок фахівців, щоб з точністю визначити причину масової загибелі".

Сам пастух під час удару блискавки знепритомнів, але постраждав несерйозно.

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