Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані. ВIДЕО

Обстановка в Кабулі після захоплення талібами краща, ніж була при президенті Ашрафі Гані. У талібів "діловий" підхід.

Про це заявив посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов в ефірі "Эха Москвы", передає Цензор.НЕТ.

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Він заявив, що за часів правління Гані в Кабулі вечорами і ночами періодично були чутні "сильні удари", а тепер таліби ввели комендантську годину і закликали населення до спокою, щоб уникнути мародерства і насильства.

"Я суджу по перших днях їхнього контролю над Кабулом. Враження хороші. Зараз у Кабулі ситуація краща, ніж була при Ашрафі Гані. Тобто при терористах талібах краще, ніж при Гані", - сказав дипломат, назвавши підхід талібів "діловим".

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За словами посла, він зможе знайти взаєморозуміння з представниками "Талібану" на зустрічі, яка пройде 17 серпня. Як очікується, йтиметься про питання безпеки російської дипмісії в Кабулі.

Зазначимо, що рух "Талібан" заборонено в РФ.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.