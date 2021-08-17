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"Риба просто вмирає. І сморід такий - що капець!" - у Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація. ВIДЕО

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На Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео позеленілого Дніпра.

"На цьому відео Дніпро. Зелений, каламутний Дніпро, який благає про допомогу і вмирає. Де шалений сморід. Де дохла риба, що гине від нестачі кисню", - пише Фірсов у коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • Alex Kalinin
    І держава у вигляді діючих ефективних інституцій, а не купа зелайна з родзинкою - зе!
    Таке або схоже з природою було й раніше, але настільки брехливої та безпорадної влади ще не було
  • JustDoIt
    Я сначала думал что это просто упоротые, но потом почитал, сопоставил и понял - это проплаченные. Нет, есть и упоротые, но в основном - если вы видите новость про стихийное бедствие, падение астероида или что-то вообще не о политике и тут возникает троль - знай, шоколадку от рошена он уже получил.
  • Rhodesian
    сначала выбираешь дураков во власть, а потом у тебя пропадает паровое отопление и канализация. Разруха не в клозетах, а в головах. В головах таких упоротых зебилов, как ты!
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