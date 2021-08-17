"Риба просто вмирає. І сморід такий - що капець!" - у Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація. ВIДЕО
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На Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео позеленілого Дніпра.
"На цьому відео Дніпро. Зелений, каламутний Дніпро, який благає про допомогу і вмирає. Де шалений сморід. Де дохла риба, що гине від нестачі кисню", - пише Фірсов у коментарі до запису.