"Риба просто вмирає. І сморід такий - що капець!" - у Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація. ВIДЕО

На Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео позеленілого Дніпра.

"На цьому відео Дніпро. Зелений, каламутний Дніпро, який благає про допомогу і вмирає. Де шалений сморід. Де дохла риба, що гине від нестачі кисню", - пише Фірсов у коментарі до запису.

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