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Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів. ВIДЕО

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков був у відпустці п'ять днів, і провів її в Миколаївській і Одеській областях.

"Я був у відпустці 5 днів в Миколаївській області та Одеській. У мене дружина з Миколаєва. За кордон не їздив, на державній дачі не відпочивав. Так що нічого цікавого", - розповів Разумков на брифінгу у вівторок в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання журналіста, де він зміг так засмагнути, спікер сказав: "Велика частина засмаги ... це велосипед. Якщо нормально проїхати, години 3-4, то не треба солярію, не треба Мальдів".

Разумков також повідомив, що ще не проходив курс вакцинації від Covid-19, оскільки перехворів на короновірусну інфекцію торік, а в цей час багатьом людям вакцини потрібні більше, ніж йому.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    ещё один велосипедист...
  • Підлога Маккартні
    Вот заливает, прям как наш глав. Зебил Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 6095
    Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 7227
  • дмитрий иванов 527db324
    Так трогательно, прям до слёз. Работали бы так, как педали крутите
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