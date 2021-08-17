"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО

Хто надумав поставити радянську інсталяцію на місці, де вбивали людей, які боролися за свободу? Як виправдовуються організатори і як їм прилітає за своєрідні смаки?