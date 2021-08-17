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"Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах. ВIДЕО

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Українські туристи розвернули групу поляків, які рухалися на квадроциклах на гору Петрос, проігнорувавши заборону на використання такого виду транспорту в заповідній зоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише користувач Фейсбук Олексієв Олексій і публікує відео інциденту.

На записі видно, що гід пішохідної групи туристів став перед першим квадроциклом у колоні і перешкоджає проїзду. Чоловіки кілька хвилин лаялися польською мовою, а потім водій квадроцикла почав розвертатися. Далі словесна перепалка відбулася, найімовірніше, з провідником групи на квадроциклах. Після цього квадроцикли поїхали.

"А це Юрчик не пускає квадроцикли на гору... Це - наш гід. Юрчик - красава", - чути на записі схвальні вигуки туристів-пішоходів.

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Топ коментарі

  • Привет
    В Польше поляки законы соблюдают...потому что знают что наказание будет строгим..а в Украину приехали...и быдло быдлом..
  • Микола Бабич f1f90c47
    так они вряд ли со своими квадроциклами приехали, а там где они их на прокат взяли им наверняка дали и "карту проезда", так шо быдла везде хватает
  • Андрій Карпенко 44125fa0
    Молодець, вчинок українця, а не хохла якому "какая разница".
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