Новини Відео • Бурштинова мафія

"Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині збільшується. Розкрадання надр відбувається в промислових масштабах, - Казанський. ВIДЕО

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Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині суттєво збільшилася за останні два роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський.

"Ми підняли в повітря квадрокоптер і побачили, що площа розробок суттєво збільшилася ... Це означає, що попри всі репортажі і матеріали журналістів тут усе ще нелегально видобувають бурштин. Зверху дійсно видно, що розкрадання надр відбувається в промислових масштабах.., про що місцева влада і поліція точно не могли не знати", - каже Казанський.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Хуже не будет "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 6456
  • саша паламарчук
    Ні такого якраз і не було.
  • AbOriginal_UA
    Лес не рубят, янтарь не копают, на войне не наживаются...ну и дальше по зе-цитатнику из выступления на стадионе !
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