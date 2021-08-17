"Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині збільшується. Розкрадання надр відбувається в промислових масштабах, - Казанський. ВIДЕО

Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині суттєво збільшилася за останні два роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський.

"Ми підняли в повітря квадрокоптер і побачили, що площа розробок суттєво збільшилася ... Це означає, що попри всі репортажі і матеріали журналістів тут усе ще нелегально видобувають бурштин. Зверху дійсно видно, що розкрадання надр відбувається в промислових масштабах.., про що місцева влада і поліція точно не могли не знати", - каже Казанський.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Протягом 2020 року правоохоронці Рівненщини вилучили понад 2,7 т бурштину, - прокуратура