"Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині збільшується. Розкрадання надр відбувається в промислових масштабах, - Казанський. ВIДЕО
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Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині суттєво збільшилася за останні два роки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський.
"Ми підняли в повітря квадрокоптер і побачили, що площа розробок суттєво збільшилася ... Це означає, що попри всі репортажі і матеріали журналістів тут усе ще нелегально видобувають бурштин. Зверху дійсно видно, що розкрадання надр відбувається в промислових масштабах.., про що місцева влада і поліція точно не могли не знати", - каже Казанський.