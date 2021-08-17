Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців. ВIДЕО

Серед іноземних фірм з підбору кадрів зріс попит на українських фахівців, особливо технічних спеціальностей. Але попри, здавалося б, вигідні пропозиції, навіть досвідченим фахівцям не варто забувати про свою правову захищеність, кажуть експерти. І застерігають: випадків, коли інженер або механік повертався додому ні з чим, - насправді чимало.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Є різні ситуації. Є ситуації, коли їх обманюють, "кидають". Їх використовують як рабську працю. Але ми розуміємо, чому люди їдуть по вищий дохід для своєї родини", – каже Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

Він додає, що не лише країни-сусідки, але й далекі, наприклад, азіатські, зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість якість роботи за невеликі гроші.

Допоки ж фахівці з працевлаштування радять не забувати: масове полювання закордону на українські робочі руки за допомогою реклами та інших засобів не позбавляє ризиків, серед яких - відсутність гарантій отримати платню, страхування, медичну допомогу, не кажучи вже про пенсію та кар‘єрне зростання.