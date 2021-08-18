Ракета-носій Vega з українським двигуном 17-й раз успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані. ВIДЕО

17 серпня 2021 року о 4:47 за київським часом з космодрому Куру, що у Французькій Гвіані, відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega з українським двигуном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП "Конструкторське бюро "Південне".

Ракета-носій Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 4 масою приблизно 920 кг. Це вже другий із чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю (30 см).

Також на орбіту було виведено ще чотири допоміжні корисні навантаження – кубсати RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT на замовлення ЄКА та кубсат BRO-4 на замовлення стартапу Unseenlabs.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Всього з 2012 року РН Vega стартувала 19 разів.