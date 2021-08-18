Нечисленні жінки в Афганістані вимагають не забирати у них права. ВIДЕО
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У Кабулі після захоплення влади рухом "Талібан" кілька жінок вийшли на акцію протесту проти утиску їхніх прав.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
Жінки зібралися в районі Вазір Акбар Хан: там розташовані президентський палац і більшість держустанов.
Учасниці акції хочуть, щоб афганські жінки брали участь у політиці, управлінні та економіці.
За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасників акції написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті - право кожної жінки".
Video: A number of women have gathered in the Wazir Akbar Khan area of Kabul city. They want Afghan women to be involved in politics, governance, and the economy. @1212 #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/lWjrAv1i3S— @#&1212 (@haqeqattalkhast) August 17, 2021
Unbelievable 1st Afghani women protest in the streets of #Kabul #Afghanistan #Talibans #KabulAirport pic.twitter.com/HwfBlYbMhF— Rajat Soni 🇮🇳 (@rajatkofficial) August 17, 2021