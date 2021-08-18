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Нечисленні жінки в Афганістані вимагають не забирати у них права. ВIДЕО

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У Кабулі після захоплення влади рухом "Талібан" кілька жінок вийшли на акцію протесту проти утиску їхніх прав.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Жінки зібралися в районі Вазір Акбар Хан: там розташовані президентський палац і більшість держустанов.

Учасниці акції хочуть, щоб афганські жінки брали участь у політиці, управлінні та економіці.

За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасників акції написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті - право кожної жінки".

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Повесят наверное...
    Женщины которые вышли на протест, вызывают уважение в отличие от гнид-спецназовцев.
  • PREDATOR PREDATOR
    В них при талібах і шаріаті,можуть бути тільки такі права:
    Немногочисленные женщины в Афганистане требуют не отнимать у них права - Цензор.НЕТ 1891
  • Олена Лугова ced73edc
    Отчаянные гражданки! Скорее всего, что этих женщин ждёт смертная казнь, в лучшем случае их отлупят палками или металлическими прутами.
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