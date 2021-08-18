Новини Відео • Агресія Росії проти України

Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах. ВIДЕО

16 65056
Російські військові порушують домовленості і пропускають військову техніку армії Вірменії на територію Нагірного Карабаху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порушення домовленостей опубліковано самими ж російськими "миротворцями".

"Так званий миротворчий контингент РФ опублікував кадри, на яких вони самі ж показали, що на територію Карабаху впускають вірменських військових. Тобто вони вже і не приховують того, що в Карабах в'їжджають вірменські військові! Це безпрецедентне порушення домовленостей!" - йдеться в одному з коментарів до відео.

Також дивіться: Вірменія й Азербайджан знову вступили в бій на кордоні: вбито трьох вірменських бійців, двох азербайджанців поранено. ФОТО+КАРТА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Російські "миротворці" це як "миротворці" талибан
  • Злий Грицько
    Слово росія пишеться з маленької в Україні. І взагалі, після 2014-го в Україні це слово замінили на *********.
  • vitaliymkua
    Кацапи, що поробиш...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини