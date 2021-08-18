Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах. ВIДЕО

Російські військові порушують домовленості і пропускають військову техніку армії Вірменії на територію Нагірного Карабаху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порушення домовленостей опубліковано самими ж російськими "миротворцями".

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"Так званий миротворчий контингент РФ опублікував кадри, на яких вони самі ж показали, що на територію Карабаху впускають вірменських військових. Тобто вони вже і не приховують того, що в Карабах в'їжджають вірменські військові! Це безпрецедентне порушення домовленостей!" - йдеться в одному з коментарів до відео.

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