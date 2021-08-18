Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок. ВIДЕО

Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній, 6 у Києві заявили про напад тітушок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався під час блокування заїзду будівельної техніки на територію садиби.

"Людей "люб'язно" почали відтягувати. По-спортивному одягнені, в масочках, облич не показують. Нас намагалися відтягнути, щоб проїхала техніка ... Найімовірніше, вони хочуть цим екскаватором зруйнувати цей будинок... Представник від забудовника каже, що йому начхати на приписи Мінкульту", - розповіли активісти, які підозрюють, що на місці історичної садиби забудовник планує звести багатоповерхівку.

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