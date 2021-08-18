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Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок. ВIДЕО

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Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній, 6 у Києві заявили про напад тітушок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався під час блокування заїзду будівельної техніки на територію садиби.

"Людей "люб'язно" почали відтягувати. По-спортивному одягнені, в масочках, облич не показують. Нас намагалися відтягнути, щоб проїхала техніка ... Найімовірніше, вони хочуть цим екскаватором зруйнувати цей будинок... Представник від забудовника каже, що йому начхати на приписи Мінкульту", - розповіли активісти, які підозрюють, що на місці історичної садиби забудовник планує звести багатоповерхівку.

Відео Богдана Кутєпова

Також дивіться: На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналістка Рінгіс. ФОТО

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    каждый владелец титушни таропитца,
    пока клоуны банкуют...
  • Muron
    Що пригорає у ЗебілоКлоунів? Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 4307
  • Muron
    Київ- столиця забудовників. Скоро і Лавру зехохли забудують.
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