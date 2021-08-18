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Репетиція морського параду до Дня Незалежності пройшла в Одесі. ВІДЕО

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Репетиція військово-морського параду з нагоди 30-річчя Незалежності відбулася 18 серпня в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, жителі та гості міста зможуть побачити урочисте проходження бойових кораблів і суден та проліт авіації, повітряний, морський і статистичний показ озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони і техніки збройних сил країн-партнерів, різні показові дії військових підрозділів українські ВМС, у тому числі висадку десанту на узбережжі із застосуванням піротехнічних засобів та холостих патронів, десантування парашутистів тощо.

За попередньою інформацією, у військово-морському параді візьмуть участь ВМС держав-членів і партнерів НАТО.

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Частина техніки та особового складу представлятиме національний військовий флот у столиці України.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Навіщо паради? Це пафосно, казав найкоротший през.
  • Галина Ткаченко 84932f9b
    Чортовий Порошенко, скільки техніки після нього залишилось!! За що ж Членограю порушити ще 100 криимінальних справ?
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