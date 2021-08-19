Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" ВIДЕО
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Українські військовослужбовці під час репетиції параду до Дня Незалежності виконали відому фанатську кричалку про президента РФ Путіна.
Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуку розмістив Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.
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"Попри те, що бачив у мережі вже три такі відео, народ переконує, що це монтаж співу харківських ультрас. Однак є і очевидці, які бачили та чули і запевняють, що відео реальне. У тому числі тут у коментах. А я був би радий почути це від учасників параду навіть не в офіційній частині - можливо, колись ще дозріють", - повідомив пізніше Сидоренко.