Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" ВIДЕО

Українські військовослужбовці під час репетиції параду до Дня Незалежності виконали відому фанатську кричалку про президента РФ Путіна.

Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуку розмістив Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Попри те, що бачив у мережі вже три такі відео, народ переконує, що це монтаж співу харківських ультрас. Однак є і очевидці, які бачили та чули і запевняють, що відео реальне. У тому числі тут у коментах. А я був би радий почути це від учасників параду навіть не в офіційній частині - можливо, колись ще дозріють", - повідомив пізніше Сидоренко.