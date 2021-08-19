Новини Відео • Агресія Росії проти України

Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" ВIДЕО

69 813220
Українські військовослужбовці під час репетиції параду до Дня Незалежності виконали відому фанатську кричалку про президента РФ Путіна.

Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуку розмістив Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

"Попри те, що бачив у мережі вже три такі відео, народ переконує, що це монтаж співу харківських ультрас. Однак є і очевидці, які бачили та чули і запевняють, що відео реальне. У тому числі тут у коментах. А я був би радий почути це від учасників параду навіть не в офіційній частині - можливо, колись ще дозріють", - повідомив пізніше Сидоренко.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 6945
  • Владислав Васильченко
    Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 7624
  • Злий Грицько
    Коли почув шо путєн ***** Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 741
    Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 9403
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини