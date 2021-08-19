Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів. ВIДЕО
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У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася страшна ДТП, унаслідок якої загинув чоловік. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з місця подій опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".
Увага! Ненормативна лексика!
Зазначається, що пішохід намагався перебігти дорогу і потрапив під колеса вантажівки. Після цього, як повідомляється, по ньому проїхалися ще кілька автомобілів.
Від травм чоловік загинув.