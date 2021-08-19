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Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів. ВIДЕО

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У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася страшна ДТП, унаслідок якої загинув чоловік. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з місця подій опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Увага! Ненормативна лексика!

Зазначається, що пішохід намагався перебігти дорогу і потрапив під колеса вантажівки. Після цього, як повідомляється, по ньому проїхалися ще кілька автомобілів.

Від травм чоловік загинув.

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Топ коментарі

  • Виноградарь
    Закономірна смерть для ідіота. Водіїв жаль.
  • 5 копійок
    У нас ідійотів 73%.
  • Tema9
    І не їдь, бо тут злі бандерівці змушують під дулом кулемета перебігати дорогу в невстановлених місцях.
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