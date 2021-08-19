Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів. ВIДЕО

У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася страшна ДТП, унаслідок якої загинув чоловік. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!