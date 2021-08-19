Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС. ВIДЕО

Служба безпеки України встановила особи двох співробітників ФСБ, які спеціалізуються на підривній діяльності проти України. Зловмисники намагалися завербувати офіцера СБУ.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме серед співробітників СБУ в Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, крім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію, повідомляється на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ. Утім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора", - наголошується в повідомленні.

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"Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев", - акцентували в СБУ.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ у співпраці із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону.