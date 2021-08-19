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Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС. ВIДЕО

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Служба безпеки України встановила особи двох співробітників ФСБ, які спеціалізуються на підривній діяльності проти України. Зловмисники намагалися завербувати офіцера СБУ.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме серед співробітників СБУ в Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, крім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію, повідомляється на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ. Утім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора", - наголошується в повідомленні.

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"Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев", - акцентували в СБУ.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ у співпраці із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    и вот накуя ездить в принципе в московию, да еще если у тебя сын в спецслужбе работает? Зачем подставлять всех? Какая такая важная причина?
  • KharkovCity
    думаю, что такой факт нужно придать как можно большей огласке, в том числе и в ООН, что бы весь мир обратил на это пристальное внимание на террористов из расейского ФСБ.
  • taddyboy Harper
    А зачем? У ФСБ тут есть свой человек которого Аваков сделал командиром охраны стратегических обьектов- Коротких (малюта,боцман).
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