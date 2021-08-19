Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. ВІДЕО 18+

Попри оголошену загальну амністію, таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розстрілу опубліковано в соцмережах.

На записі видно зв'язаного чоловіка з пов'язкою на очах, що сидить на колінах, і чути голос чоловіка, який про щось говорить або читає молитву. Після слів "Такбір. Аллаху акбар" починається безладна стрілянина по зв'язаному чоловікові. Вона триває кілька секунд. Потім у кадрі з'являється тіло розстріляного чоловіка. Таліби зробили ще приблизно десять пострілів по вже вбитій людині.

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