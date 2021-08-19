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Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. ВІДЕО 18+

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Попри оголошену загальну амністію, таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розстрілу опубліковано в соцмережах.

На записі видно зв'язаного чоловіка з пов'язкою на очах, що сидить на колінах, і чути голос чоловіка, який про щось говорить або читає молитву. Після слів "Такбір. Аллаху акбар" починається безладна стрілянина по зв'язаному чоловікові. Вона триває кілька секунд. Потім у кадрі з'являється тіло розстріляного чоловіка. Таліби зробили ще приблизно десять пострілів по вже вбитій людині.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    миллионое стадо в аэропорту... И в основном (80-90%) - мужского пола от 15 до 50 лет
    Именно что стадо, потому что мужиками их назвать нельзя.
    полно оружия в стране, валяется прямо на дорогах (не говоря уже о схронах в каждом доме).
    Добавим к этому 300 тысяч обученных и вооруженных военных...
    И - НОЛЬ воли к сопротивлению..
    Политика ватников "нужно просто перестать стрелять".
    Никто не захотел защищать свои семьи, проще побросать всё и драпануть - "спасите нас, увезите в америгу!"

    Более того, судя по тому как они драпают в аэропор - это явно не поклонники талибана..
    кстати, у талибана всего то 50-70 тысяч человек..
    Против 300 тыс "овец в форме" и миллионого стаба барАнов..
  • Підлога Маккартні
    Это видео надо зеленскому на заметку, у ЧАВУСшеску тоже были высокие рейтинги Талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу - Цензор.НЕТ 447
  • fg cbn
    Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"Талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу - Цензор.НЕТ 2471
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