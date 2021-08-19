Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube. ВIДЕО

Ютуб-канал Цензор.НЕТ отримав срібну кнопку, а ведучі проєкту "Без цензури" розпакували її в прямому ефірі. На додаток до цієї приємної новини у проєкту є ще одна - про те, як робота журналістів турбує владу. Її представник, зловживаючи захистом авторських прав на Youtube, воює із Цензор.НЕТ.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, відомий як блогер ZPSanek, зловживаючи захистом авторського права на Youtube, поскаржився на відео, що містить його критику, і сервіс видалив ролик.

Через подану вручну скаргу канал отримав попередження за порушення авторських справ у сатиричній програмі "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" – там був жарт про "битву на телефонах" між Олександром Куницьим та Миколою Тищенком.

Ми опротестували це попередження, Youtube прийняв цей протест і переслав їх скаржнику. Це означає, що протест легітимний. Якщо протягом 10 календарних днів скаржник не підтвердить похід до суду, Youtube відновить вилучене відео.

Відео було вилучено скаржником з політичних міркувань, що, на думку аворів, є наступом на свободу слова, адже є всі ознаки добросовісного використання уривка.

Тривалість видаленого за скаргою відео - 31 хвилина, а фрагмент за участю скаржника тривав 20 секунд. Нагадаємо, що регулювання на Youtube здійснюється відповідно до законів Сполучених Штатів Америки.

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Як вказано у довідці Youtube, у США авторські права обмежуються принципом "добросовісного використання". Згідно з ним, використання захищеного авторським правом матеріалу з метою критики, коментування, повідомлення в новинах, навчання, поглиблення знань або дослідження може вважатися добросовісним.

Саме для цього в 31-хвилинному відео був використаний 20-секундний фрагмент, який обурив скаржника. Це, нагадаємо, відео проєкту "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", який виходить в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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Фрагмент був використаний у проєкті з протидії дезінформації для поглиблення знань, коментування та критики. Критика стосувалася члена провладної фракції "Слуга народу", яким є скаржник Олександр Куницький.

Матеріал використовувався з некомерційною освітньою метою, при цьому з оригіналу був взятий лише невеликий фрагмент.

На додачу, таке використання ніяк не перешкоджало власнику авторських прав отримувати дохід від оригінального твору.

На думку авторів, в цій скарзі має місце зловживання захистом авторського права і інструментами Youtube через критику представника влади в незалежній медіапроєкт.