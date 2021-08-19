Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шахраї створили підроблену сторінку доставки торгового онлайн-майданчики, отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток і виводили з них гроші.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Схему організував 20-річний чоловік, який перебуває в СІЗО. Допомагали йому співкамерники.

"Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

"Я отримував гроші, створюючи підроблені посилання сайту. Люди переходили на них, вводили дані картки і скидали гроші ...", - розповів поліцейським на камеру один з учасників схеми.

Гроші крали не тільки в українців. Група діяла і на іноземних інтернет-майданчиках, а середовище потерпілих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

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Підозри в шахрайстві і створенні злочинної організації пред'явили 9 людям. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



