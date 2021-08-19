Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Схему організував 20-річний чоловік, який перебуває в СІЗО. Допомагали йому співкамерники.
"Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.
"Я отримував гроші, створюючи підроблені посилання сайту. Люди переходили на них, вводили дані картки і скидали гроші ...", - розповів поліцейським на камеру один з учасників схеми.
Гроші крали не тільки в українців. Група діяла і на іноземних інтернет-майданчиках, а середовище потерпілих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.
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