Під час пожежі 6-річний хлопчик живцем згорів у сараї з сіном на Житомирщині. ВIДЕО

Маленький хлопчик живцем згорів в селі Велика Цвіля Новоград-Волинського району Житомирської області. Пожежа сталася в сараї з сіном.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в ДСНС України.

Трагедія сталася 18 серпня. Пожежа спалахнула на території домоволодіння в сараї, де зберігалося сіно.

Батьки хлопчика викликали рятувальників. За їхніми словами, в охопленому вогнем сараї міг перебувати їхній шестирічний син.

Пожежники оперативно прибули на місце інциденту і ліквідували загоряння, але в згорілому сараї виявили тіло дитини.

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За попередніми даними, хлопчик грав з вогнем і випадково підпалив сарай з сіном. Обставини трагедії встановлять правоохоронці.